Algeria: diverse operazioni di sequestro e contrasto all’immigrazione nel sud

- I distaccamenti dell’Esercito popolare nazionale algerino hanno sequestrato diverse armi, veicoli e diverse quantità di droga nel sud del paese, secondo quanto afferma una dichiarazione del ministero della Difesa nazionale di Algeri. "Come parte della lotta contro il contrabbando e la criminalità organizzata, i distaccamenti dell'Esercito nazionale del popolo hanno sequestrato in operazioni separate a Guezzam, Bordj Badji Mokhtar e Tamanrasset sei generatori, otto martelli pneumatici, due veicoli fuoristrada, sei motociclette, oltre a 400 grammi di dinamite, tre detonatori e vari strumenti di detonazione appartenenti ai ricercatori di oro illegali", fa sapere la nota. Nello stesso contesto, le guardie di confine hanno sequestrato a Tlemcen 169 chilogrammi di hashish trattato e 165 pillole psicotrope, mentre 190 quintali di cibo e 13.099 unità di bevande differenti sono stati sequestrati a Biskra e El Oued. Inoltre, gli elementi della Gendarmeria hanno arrestato quattro individui in possesso di sei fucili e 1.275 cartucce a Batna, Bejaia e Tebessa, mentre 33 migranti irregolari di varie nazionalità sono stati intercettati a Tamanrasset e In Salah. (Ala)