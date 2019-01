Ict: Levi (Iliad) a "la Repubblica Affari&Finanza", 2 miliardi per l'Italia ma sul fisso nulla è deciso

- Sette mesi non sono tantissimi per fare un bilancio di un evento come l'arrivo di Iliad sul mercato italiano della telefonia mobile: un mercato molto competitivo, con un marchio da lanciare da zero, una rete da costruire velocemente e, a soli tre mesi dal lancio, anche la partecipazione all'asta per l'assegnazione delle frequenze per il 5G. Ma dato che ci, siamo poco modestamente presentati come una 'rivoluzione', non ci siamo mai tirati indietro. Anche perché, che siamo stati una rivoluzione per il mercato italiano mi pare che, nonostante i pochi mesi di attività, ormai lo abbiamo ampiamente dimostrato. Lo ha detto in una intervista a "la Repubblica Affari&Finanza" Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad Italia, il quarto operatore mobile, che ha in atto un piano di investimenti per oltre 2 miliardi. Iliad Italia è frutto della condizione posta da Bruxelles alla fusione tra Wind e 3, sulla base dell'idea che con tre soli operatori il mercato italiano non sarebbe stato sufficientemente competitivo. Insomma a garanzia degli utenti italiani. L'arrivo di Iliad è stato segnato da polemiche: di voler innescare una guerra di prezzi; sulla reale possibilità di trovare spazio in un mercato con l'arpu (la spesa media per utente) tra i più bassi d'Europa; e da ultimo sulla reale intenzione di prender parte all'asta perle frequenze 5G: "è vero. Per dire: prima del lancio circolavano rumors interessati sulla affidabilità della nostra copertura nazionale. Ma la verità è che fin dai primi momenti la nostra copertura è stata buona, anche per quanto riguarda il 4G, che per noi è molto importante perché puntiamo molto sul traffico dati. Siamo coscienti che i primi utenti hanno accettato di correre un rischio scegliendoci, mala nostra scommessa era proprio quella: dimostrare nei fatti che la nostra rete era efficiente poi basarsi sul passa-parola". E ha funzionato: "altrimenti non avremmo potuto fare un milione di utenti nei primi 50 giorni. A quel punto anche i nostri concorrenti hanno iniziato ad osservarci con maggiore attenzione. La riprova l'abbiamo poi data con l'asta sul 5G, dove c'era chi pensava che non avremmo nemmeno partecipato se non per le quote riservate ai nuovi entranti, e dove invece abbiamo mostrato che in Italia siamo arrivati per restare e per investire. Abbiamo preso parteai rilanci fino alla fine, e abbiamo investito oltre un miliardo. Più di altri partecipanti all'asta". E sulle tariffe: "parlare solo di tariffe non spiega il nostro successo. Quello che davvero ha fatto la differenza è stata la trasparenza e la totale assenza di costi nascosti nelle nostre offerte". A settembre 2,3 milioni di utenti: "Non possiamo ancora divulgare numeri esatti ma posso confermare che la crescita è sempre positiva. E a proposito dell'arpu, voglio sottolineare che evidentemente il dato italiano non era così basso come sembrava. L'arpu si può calcolare in molti modi. E spesso non tiene conto dei costi nascosti, opzioni obbligatorie e rimodulazioni. E invece è proprio qui la forza della nostra offerta, che gli utenti hanno apprezzato. La nostra tariffa a 7,99 euro al mese è la somma reale di tutto quello un nostro utente paga. E tutti quelli che oggi ce l'hanno, ce l'avranno per sempre". (segue) (Res)