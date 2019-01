Ict: Levi (Iliad) a "la Repubblica Affari&Finanza", 2 miliardi per l'Italia ma sul fisso nulla è deciso (2)

- Però le tariffe sono andate crescendo: "siamo partiti a 5,99 euro e 30 giga, poi siamo saliti a 6,99 ma con 40 giga. Ora siamo a 7,99 e i Gb sono 50. Poi, nel frattempo, abbiamo lanciato una tariffa a 4,99 euro al mese ma solo voce e sms, per un pubblico più orientato ad un uso telefonico destinato al traffico voce. Vedremo in futuro come evolverà il mercato. Naturalmente il nostro progetto di lungo termine prevede di creare urla società economicamente safia d sostenibile. Stiamo lavorando sulla nostra rete e la quota di roaming decrescerà progressivamente". L'investimento - spiega l'amministratore delegato - sulla rete, nel medio termine, è sul miliardo di euro, che si aggiunge all'1,2 miliardi perle frequenze 5G: "non è un dato comunicabile, ma posso aggiungere che già oggi ci sono svariate centinaia di torri e siti in più rispetto a quelli rilevati da Wind3: abbiamo accordi con varie tower company, ma stiamo creando anche siti completamente nuovi. il progetto del gruppo Iliad in Italia è ambizioso e di lungo termine". (segue) (Res)