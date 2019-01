Ict: Levi (Iliad) a "la Repubblica Affari&Finanza", 2 miliardi per l'Italia ma sul fisso nulla è deciso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via di potenziamento la presenza sul territorio: "Abbiamo innanzitutto aperto 12 uffici sparsi per l'Italia a supporto dello sviluppo della rete: gestiscono i rapporti con gli enti locali per la creazione dei siti e con le società che stanno realizzando l'infrastruttura. E in questo 2019 la loro operatività si moltiplicherà perché inizieremo subito a sviluppare la nuova rete 5G non appena ci consegneranno le prime frequenze, già dalle prossime settimane". E la rete commerciale sta anch'essa crescendo rapidamente: "siamo a 140 punti vendita tra Iliad Corner e Iliad Store, che sono dei negozi monomarca. Di questi ne abbiamo per ora 11, l'ultimo aperto a inizio dicembre a via Toledo a Napoli". Per quel che riguarda invece la posizione si Iliad sui contratti per l'acquisto dei terminali, una strategia che tutti usano per tener legati gli utenti per tutta la durata della rateizzazione: "abbiamo lanciato nei giorni scorsi la vendita di numerosi modelli di iPhone. Un'offerta in linea con la nostra filosofia: senza vincoli e senza rate. È un acquisto che l'utente fa separatamente a un prezzo vantaggioso.Ma annunceremo delle novità". In merito al fisso, infine: "Il feedback dei nostri utenti è chiaro in tal senso, molti celo chiedono. Tuttavia per il momento siamo concentrati sul mercato mobile sul quale siamo arrivati da appena sette mesi, valuteremo in futuro se e quando lanciare un'offerta sul fisso", ha concluso Levi. (Res)