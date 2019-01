Nigeria: violazione sicurezza nazionale, arrestati due giornalisti del quotidiano “Daily Trust” (2)

- L’offensiva di Boko Haram è iniziata nel 2009 e da allora si è allargata anche ad altri paesi del bacino del lago Ciad. Secondo stime governative, dal 2009 ad oggi gli attacchi del gruppo terroristico in Nigeria hanno provocato oltre 30 mila vittime e costretto circa 2,6 milioni di persone ad abbandonare le loro abitazioni. Nonostante la contro-offensiva lanciata dalle forze militari della regione il gruppo continua a condurre attacchi, prendendo di mira soprattutto i civili. Secondo l’organizzazione non governativa Amnesty International, oltre 1.800 persone sono state uccise dall’inizio dell’anno in Nigeria a causa delle violenze del gruppo jihadista Boko Haram e degli scontri inter-comunitari fra agricoltori e pastori. (Res)