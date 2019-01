Mauritania: coalizione opposizione Fndu non aderirà a marcia contro l’estremismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Forum nazionale per la democrazia e l’unità (Fndu), la più grande coalizione di opposizione in Mauritania, ha deciso di non partecipare alla marcia contro l'estremismo che è stata convocata dall’Unione per la Repubblica (Upr), al potere nel paese, per mercoledì prossimo a Nouakchott. In una dichiarazione ripresa dalla stampa locale, la Fndu ha detto di aver ricevuto un invito verbale a partecipare alla marcia guidata dal presidente della Repubblica, Mohammed Ould Abdel Aziz, e per la quale lo Stato ha mobilitato tutte le sue risorse, la sua amministrazione, i suoi uomini d'affari e tutte le componenti della società. Il Forum ha detto di essere “sorpreso da questo interesse improvviso del regime per l'unità nazionale negli ultimi giorni del suo potere, considerando che, durante tutti i suoi dieci anni al potere, non si è mai occupato di alcun progetto sociale per consolidare l'unità nazionale”. La Fndu ritiene che “una parata non sia la risposta all’odio e all’estremismo”. (Res)