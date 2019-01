Energia: Giraud a "la Repubblica Affari&Finanza", dall'ecologia passa il rilancio delle città

- L'economista Gael Giraud, prete gesuita e capo economista dell'Agenzia francese di sviluppo, in una intervista a "la Repubblica Affari&Finanza" crede sia possibile far partire la transizione ecologica dal 2019: "sappiamo ciò che è indispensabile fare e come finanziarlo. Non c'è motivo alcuno per procrastinarne la scadenza". La rivolta dei gilet gialli in Francia non è un'opposizione popolare alle misure necessarie alla transizione ecologica: "Nelle iniziative del movimento non vedo un rifiuto nei confronti della transizione ecologica. Certo, la carbon tax penalizza i ceti più bassi visto che le spese per il carburante intaccano una percentuale superiore delle loro entrate. Il governo chiede sacrifici ai meno abbienti per finanziare gli sgravi fiscali dei più ricchi. La domanda di giustizia sociale si è innestata su una rimostranza sociale che monta da trent'anni, alimentata dal declassamento dei ceti medi che soffrono per la globalizzazione, la finanziarizzazione dell'edificio europeo e per il degrado dei servizi pubblici indotto dall'austerità". Nel 2017 - continua - le emissioni di CO2 sono aumentate in Francia del 3,2 per cento e dell'1,8 nella zona euro: "Attuare gli accordi di Parigi significherebbe ridurle dal 5 al 10 per cento l'anno. In Europa, però, non lo fa nessuno, e la Francia si colloca tra i paesi peggiori da questo punto di vista. Ia transizione ha dei costi, per esempio per la riqualificazione degli edifici, ma la buona notizia è che porterebbe alla creazione di molti posti di lavoro". Poi, - riprende - occorre rivedere l'urbanistica del territorio. (segue) (Res)