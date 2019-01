Energia: Giraud a "la Repubblica Affari&Finanza", dall'ecologia passa il rilancio delle città (2)

- In Francia dobbiamo finirla con le periferie fatte di case individuali a perdita d'occhio su modello californiano, con centri commerciali accessibili soltanto in macchina: "Al contrario, sarebbe il momento di riabilitare i centri delle nostre piccole città e di studiare centri-città molto densi per favorire i risparmi energetici, attraversati e serviti da reti di trasporto pubblico dalle quali le automobili dovrebbero essere pressoché assenti, e di favorire tra le città il movimento via ferrovia". Poi si sofferma su chi pagherà il conto per tutto questo: "È ragionevole supporre che nei prossimi 15-20 anni, a livello mondiale sarà indispensabile investire seimila miliardi di euro l'anno in infrastrutture verdi' per la produzione di energia rinnovabile, l'edilizia e la mobilità verde. Ma a fronte dell'imperativo climatico, un minimo di realismo dovrebbe costringere ad ammettere che il debito pubblico è il minore dei mali". Il Quantitative easing e della Bce che si è appena concluso ha alimentato l'economia reale soltanto in modo assai marginale: "Il dispositivo alternativo che propongo è il seguente: la Banca europea per gli investimenti (Bei) possiede conoscenze riconosciute sugli investimenti verdi, e potrebbe selezionare i progetti e offrire prestiti alle collettività e agli stati centrali. La Bei dovrebbe essere rifinanziata dalla Bce. Mentre il Trattato di Maastricht impedisce alla Bce di finanziare direttamente i poteri pubblici, questo dispositivo sarebbe compatibile con i trattati europei", ha concluso Giraud. (Res)