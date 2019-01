Congo-Kinshasa: elezioni generali, slitta proclamazione risultati provvisori

- La Commissione elettorale della Repubblica democratica del Congo (Rdc) ha annunciato il rinvio della proclamazione dei risultati preliminari delle elezioni presidenziali dello scorso 30 dicembre, inizialmente previsti per la giornata di ieri. Secondo quanto riferito dal presidente della Commissione, Corneille Nangaa, l’organismo ha ricevuto soltanto il 47 per cento delle schede e non è ancora noto quando i risultati saranno pronti per essere proclamati, tuttavia esclude che questo possa avvenire nella giornata di oggi. Le elezioni generali, in programma inizialmente il 23 dicembre, sono state posticipate al 30 dicembre ma non si sono svolte nelle città di Beni, Butembo e Yumbi, dove il voto si svolgerà nel mese di marzo. La decisione, fa sapere la Commissione in un comunicato, è stata presa per motivi di ordine pubblico: per quanto riguarda le città di Beni e Butembo, situate nella provincia del Nord Kivu, a causa dell'epidemia di ebola che affligge la regione dall'agosto scorso, mentre a Yumbi la motivazione è da ricercare nelle violenze etniche che rendono l'area insicura. Il provvedimento ha creato ulteriori tensioni nel paese dopo il rinvio di una settimana della data del voto, posticipata in seguito all’incendio divampato a metà dicembre nei locali della Commissione elettorale, che ha distrutto circa l’80 per cento dei macchinari elettorali necessari per la registrazione dei voti. Le elezioni generali in Congo, inizialmente in programma nel dicembre 2016, sono state già più volte rinviate dopo che il secondo mandato del presidente uscente Joseph Kabila – che non correrà per un terzo mandato – è stato prorogato fino alla fine del 2018. (Res)