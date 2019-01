Sicurezza: Boccia (Pd), meno propaganda e più integrazione, da Salvini solo caos (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il candidato dem "i tanti ragazzi, immigrati regolari fino a qualche giorno fa con la richiesta del permesso umanitario, spesso già integrati nelle nostre comunità con il decreto Salvini diventano improvvisamente irregolari. È dovere della politica proteggervi – ha detto Boccia rivolgendosi ai ragazzi presenti in campo durante una partita di calcio con immigrati oggi diventati improvvisamente irregolari - secondo il governo Lega-M5s non dovete ottenere la residenza e non potete essere rimpatriati, perché in questi mesi Salvini non è stato in grado di firmare accordi con i vostri paesi d'origine. Così si alimenta solo caos. Abbiamo voluto compiere un atto simbolico di dissidenza – ha concluso il parlamentare Pd -, una partita di calcio, finita 2-2 tra l'altro, con una squadra composta da ragazzi immigrati, alcuni dei quali ora irregolari. Che fa Salvini, ci arresta tutti?". (Com)