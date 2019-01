Malesia: decine attivisti in piazza contro decisione di posticipare elezioni

- Decine di attivisti thailandesi sono scesi in piazza oggi per protestare contro l'eventuale posticipo delle elezioni nazionali fissate per il mese prossimo. La giunta ha promesso e posticipato le elezioni più volte da quando è arrivata al potere, con l'ultima data fissata per il 24 febbraio. Tuttavia, il voto potrebbe essere ulteriormente posticipato dopo che il vice primo ministro Wissanu Krea-ngam ha suggerito che gli eventi post-elettorali potrebbero scontrarsi con rituali legati all'incoronazione del re Maha Vajiralongkorn dal 4 al 6 maggio. (Fim)