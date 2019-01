Difesa: presidente bulgaro Radev, procedura acquisto aerei militari è stata "gestita male"

- La procedura per l'acquisizione di aerei da combattimento per l'aeronautica bulgara è stata gestita male. Lo ha detto il presidente Rumen Radev durante una cerimonia commemorativa con le forze armate in occasione del giorno dell’Epifania. Discutendo l'apparente preferenza del governo per gli F-16 Radev, che è anche comandante supremo delle forze armate e ex capo di Stato maggiore dell'aeronautica militare, ha dichiarato citato dall’agenzia di stampa “Bta”: "Ho insistito sulla necessità di garantire il rispetto delle regole procedurali e il quadro finanziario, che garantirebbe la scelta migliore a prescindere dal tipo di aeromobile. Il governo ha fatto esattamente il contrario: ha proclamato un vincitore, contrario alle sue stesse regole e alle regole stabilite dall'Assemblea nazionale, e ha persino accettato di pagare un'enorme somma aggiuntiva di denaro". Poco prima di Natale, il ministro della Difesa Krassimir Karakachanov e il ministro dell'Economia Emil Karanikolov hanno presentato un rapporto che sarà esaminato dal Consiglio dei ministri. (segue) (Bus)