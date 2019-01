Difesa: presidente bulgaro Radev, procedura acquisto aerei militari è stata "gestita male" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto raccomanda al Consiglio dei ministri di proporre al parlamento di autorizzare l'acquisto di jet F-16 di nuova costruzione fabbricati dalla statunitense Lockheed Martin Corporation degli Stati Uniti. Il rapporto suggerisce anche che il consiglio dei ministri dovrebbe chiedere al parlamento di consentire una possibile "deviazione" dai requisiti bulgari nel futuro contratto. Il presidente ha proseguito affermando: "La selezione di aeromobili attraverso questa procedura è un triplo errore per la Bulgaria: ricordo le affermazioni populiste secondo cui non stavamo acquistando jet da combattimento perché avevamo bisogno di soldi per le pensioni. Ancora non abbiamo abbastanza soldi per le pensioni, ma ora pagheremo molto di più per un numero molto minore di aerei, e questo è anche un duro colpo per la fiducia dei nostri partner europei”. (Bus)