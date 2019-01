Pd: domani a Roma Zingaretti inaugura comitato primarie

- Domani 7 gennaio, alle ore 14, Nicola Zingaretti inaugura il suo comitato per le primarie e presenta PiazzaWeb.social, lo strumento per la partecipazione digitale alla campagna per Zingaretti segretario. L'iniziativa si svolge in via Cristoforo Colombo 149 a Roma.(Rer)