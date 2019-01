Infrastrutture: nuova ferrovia per il trasporto di carbone apre nel nord della Cina

- Una nuova ferrovia per il trasporto del carbone è stata inaugurata nel nord della Cina, secondo il China Railway Taiyuan Group. La ferrovia si estende per 214 chilometri tra la città di Shuozhou nella provincia dello Shanxi e la regione autonoma di Zhungeer nella Mongolia Interna. È progettata per avere una capacità di trasporto annua di 5,26 milioni di tonnellate e per servire da sbocco principale di carbone per la Mongolia interna ricca di minerali. "La ferrovia Shuozhou-Zhungeer è una parte importante della rete ferroviaria della Cina settentrionale per il trasporto del carbone e offrirà nuove opportunità per le industrie locali", ha detto un funzionario del China Railway Taiyuan Group. (Cip)