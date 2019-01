Legittima difesa: Salvini, nessuno scherzo da M5s su approvazione legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in una diretta Facebook dal Viminale, si è detto certo che il Movimento cinque stelle manterrà l’impegno sulla legittima difesa. "Sono sicuro che non ci saranno scherzi in Parlamento nel giorno dell’approvazione della legge che garantisce la sicurezza e la difesa legittima nelle nostre case" ha aggiunto Salvini. (Rin)