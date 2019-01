Lavori pubblici: Agnello (M5s), ripartono due importante opere in Municipio XIV

- "Due importanti opere che aspettavano da anni riprendono vigore al Municipio XIV. Accade per la Casa del Popolo, Opera Pubblica all’interno del PRU (Programma di Recupero Urbano ex art. 11 della legge 493 del 1993) Valle Aurelia, centro Culturale fortemente voluto dai cittadini, oggetto di diverse vicissitudiniNe avevamo parlato lungamente in una Commissione Capitolina Lavori Pubblici molto partecipata dai cittadini che hanno sottolineato l’importanza dell’edificio per gli abitanti del Municipio. Gli Uffici del Dipartimento SIMU (Lavori Pubblici) hanno risposto positivamente alle sollecitazione del Municipio XIV e soprattutto a quelle dell’Ass. Michele Menna che con caparbietà ha creduto al 'risveglio' dei lavori tanto attesi E’ stata pubblicata infatti la Determinazione Dirigenziale di indizione del bando di gara per servizi di architettura e ingegneria per la ristrutturazione dell'edificio con importo a base di gara pari ad 32.885,56 euro, il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il 31/01/2019". Lo scrive su Facebook il consigliere capitolino M5s Alessandra Agnello."L’altra opera attesa da molti anni dai cittadini è la strada di collegamento tra via Esperia Sperani e via Casorezzo, intervento importante per la circolazione stradale di quel quadrante - prosegue Agnello - La realizzazione di questa strada è fondamentale anche da un punto di vista urbanistico per procedere all'attuazione delle opere del PRU (Programma di Recupero Urbano ex art. 11 della legge 493 del 1993) in zona Selva Candida. Anche quest’opera, trattata in diverse Commissioni Capitoline Lavori Pubblici anche se marginalmente, è stata poi seguita dalla Presidenza della Commissione stessa e dal Municipio XIV con l’Ass. Menna. Gli uffici del Dipartimento SIMU hanno quindi proceduto alla pubblicazione di indizione della gara per l’aggiornamento e l'adeguamento del progetto definitivo per la realizzazione della strada di collegamento. L’importo a base di gara è di 99.041,48 euro ed il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il 31.01.2019". (Rer)