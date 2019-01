Governo: Salvini a Scalfari, semi-dittatore? Italiani hanno votato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in una diretta Facebook dal Viminale, ha menzionato l’editoriale di oggi del fondatore del quotidiano "La Repubblica", Eugenio Scalfari, che ha definito quella del titolare dell’Interno una "semi-dittatura". "Guarda che gli italiani hanno votato, e certo, purtroppo per te non hanno votato i tuoi amici del Pd - ha incalzato rivolgendosi a Scalfari - Che cattivoni questi italiani che non hanno rivotato Renzi, la Boschi, Monti, Gentiloni e la Boldrini. Che cattivoni questi italiani che si fanno fregare da un ministro che mangia pane e nutella. Pericolosissimo". (Rin)