Immigrazione: Salvini, sindaci e governatori ribelli non riescono a risolvere problemi loro territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in una diretta Facebook dal Viminale, ha sostenuto che "in Italia un milione e duecentomila bambini vivono in condizione di povertà assoluta". In polemica con "i sindaci e i governatori ribelli" contro il decreto sulla Sicurezza ha rimarcato: "Chi non riesce a risolvere i problemi di Napoli, di Palermo, di Firenze o di Reggio Calabria o di Pescara o di Milano deve passare le sue giornate preoccupandosi dei problema dall’altra parte del mondo? Donne e bambini sui barconi io non ne voglio più vedere e non sarò mai complice di questi trafficanti spregevoli di esseri umani. Coloro che consapevolmente o inconsapevolmente ne sono complici non avranno mai il mio sostegno", ha concluso. (Rin)