Mafia: Salvini, presto a cittadini di Palermo tre ville confiscate

- Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in una diretta Facebook dal Viminale, ha polemizzato con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, "il sindaco di Palermo è uno dei fenomeni che si occupa di insicurezza e vuole più immigrazione" e ha mostrato sulla sua scrivania il dossier di una delle prossime tre ville confiscate alla Mafia che "avrò l’onore di riassegnare ai cittadini di Palermo sperando - ha insistito Salvini - che poi il sindaco non ci piazzi dentro degli immigrati". Il ministro ha quindi spiegato: "In una delle villa troveranno accoglienza per finalità sociali bimbi e ragazzi autistici". (Rin)