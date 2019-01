Rifiuti: Regione Lazio, disposte verifiche salubrità Asl vicino ospedali e scuole Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le Asl di Roma sono state sensibilizzate a verificare il rispetto delle condizioni di salubrità nei pressi di ospedali e scuole. Verrà segnalata ogni tipo di anomalia che possa arrecare pregiudizio alla salubrità nei pressi degli istituti scolatici e degli ospedali. Non staremo fermi, verranno verificati tutti i luoghi interessati". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Com)