Cultura: Comune, oltre 71mila visitatori nei musei durante le feste

- Milano si conferma città della cultura anche durante le festività natalizie. Tra Natale e l'Epifania sono stati 71.044 i visitatori che hanno scelto di scoprire e apprezzare la ricca offerta culturale proposta dalla città. Un nuovo record dopo i 65.491 del 2016/17 e i 55.267 del 2017/18. Nella solo giornata di oggi sono stati 22.234 gli ingressi registrati nei musei cittadini in occasione delle aperture gratuite della prima domenica del mese, affollando i musei cittadini. "Il sempre maggiore coinvolgimento dei visitatori, anno dopo anno, - ha dichiarato l’assessore comunale alla Cultura, Filippo Del Corno - è la prova della bontà della scelta di confermare in via definitiva le 'Domeniche al museo'". (segue) (Com)