Gli appuntamenti di domani

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:REGIONE- Nicola Zingaretti inaugura il suo comitato per le primarie Pd e presenta PiazzaWeb.social, strumento per la partecipazione digitale alla campagna per Zingarettisegretario.Va Cristoforo Colombo 149 (ore 14)VARIE- Inaugurazione del nuovo asilo nido a Isola Sacra. Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia e l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio.Fiumicino, via Coni Zugna a Isola Sacra (ore 10)- Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini ha convocato una riunione allargata dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive per una approfondita disamina del tema della violenza all’interno e all’esterno degli stadi. Alla riunione parteciperanno, oltre ai componenti dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, il Sottosegretario di Stato all’Interno Nicola Molteni, il Capo di Gabinetto Matteo Piantedosi, il Capo della Polizia Franco Gabrielli, i massimi rappresentanti del Coni, della Federazione Italia Giuoco Calcio, della Lega Serie A, della Lega Serie B, della Lega Pro – Lega Italiana Calcio Professionistico, della Lega Nazionale Dilettanti, nonché i Presidenti delle Associazioni Italiane Calciatori, Arbitri, Allenatori di Calcio, i Presidenti della Federazione Italiana Editori Giornali e dell’Ordine dei Giornalisti.Scuola Superiore di Polizia, ingresso viale del Vignola, 60 (ore 15,30)- Iniziativa Piazza Grande a sostegno della candidatura di Nicola Zingaretti alla segreteria del Pd.Palacavicchi, via R.Bianchi Bandinelli 130 (ore 18)- Turkish Airlines e Aeroporti di Roma organizzano una cerimonia di inaugurazione del collegamento diretto Roma-Ankara, nuovamente operativo dopo una pausa di 60 anni.Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, meeting presso l'Infopoint Terminal 3 Partenze (ore 20) (Rer)