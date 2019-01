Comune, Baldassarre, oltre 500 bambini e ragazzi coinvolti in progetto 'Natale 2018-Scuole Aperte'

- "Oltre 500 bambini e ragazzi coinvolti in progetti per le fasce di età 3-5 anni e 6-13 anni che effettuato corsi di lingua, laboratori di attività ludico-motorio-espressive, laboratori di teatro e di artigianato, percorsi di invito alla lettura, teatro, fumettistica e musical, attività musicali, informatica. È il bilancio di Progetto 'Natale 2018 - Scuole Aperte' che nasce con l’obiettivo di rispondere all'esigenza di proporre un'opportunità ai bambini e ai ragazzi durante le vacanze scolastiche natalizie, tramite attività educative di qualità e assicurando inoltre un sostegno ai genitori che lavorano". Così il Campidoglio in una nota.“Abbiamo privilegiato i progetti che coinvolgono realtà a rischio di disagio sociale e di dispersione scolastica e comunque le scuole presenti in zone periferiche. Nell’ultimo giorno di attività, abbiamo visitato i due plessi dell’Istituto Comprensivo Giovanni Palombini, nel Municipio IV, che ospitano le due fasce di età cui è destinato il progetto. I bambini e i ragazzi hanno svolto attività sportive, teatro e laboratori sulle fiabe dalla mattina al pomeriggio. Abbiamo respirato un’atmosfera di coesione, all’insegna di un vero e proprio spirito di comunità. La scuola come punto di riferimento permanente sui territori, tutto il giorno e tutto l’anno: è questo il nostro indirizzo”, spiega l’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassarre."Sono stati accolti e finanziati 21 progetti delle scuole, con un notevole incremento rispetto allo scorso anno (erano stati infatti 8 i progetti finanziati nel 2017). I fondi stanziati quest'anno sono pari a 215mila euro, derivanti dal Fondo Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza istituito dalla legge 285/97", conclude il comunicato del Campidoglio. (Com)