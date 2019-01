Business news: Messico, Chichen Itza, dal 1 gennaio raddoppia il biglietto per i visitatori stranieri

- Il governo dello stato messicano dello Yucatan ha raddoppiato il costo della visita alla zona archeologica di Chichen Itza per i visitatori stranieri. Lo riferisce il quotidiano "El Financiero" segnalando che il prezzo del biglietto passa dai 242 pesos attuali (circa 12,3 dollari) ai 480 pesos (circa 24,4 dollari) che dovranno essere pagati grazie a una provvedimento entrato in vigore il 1 gennaio 2019. Una decisione, riporta la testata, contestata dagli imprenditori del settore secondo cui si corre il rischio di causare perdite economiche alle imprese turistiche che prestano servizi nella zona. In particolare si segnala che tutte le compagnie del settore hanno già stipulato contratti annuali con base ai prezzi registrati a dicembre e che l'aumento di gennaio ridurrà i margini di guadagno degli operatori. (Res)