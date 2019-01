Business news: Cile, nel 2018 record di generazione dal rinnovabile con il 12 per cento del totale

- Le energie rinnovabili non convenzionali (Ernc) hanno registrato nel 2018 una partecipazione record nella generazione elettrica nazionale passando dal 10,1 al 12 per cento del totale. E' quanto emerge da un rilevamento effettuato dall'Agenzia nazionale per il coordinamento elettrico (Cen) secondo il quale tuttavia a questo cambiamento non è corrisposta una diminuzione del costo medio dell'energia a causa dell'aumento parallelo del prezzo del combustibile. In termini nominali le Enrc, che non includono la generazione idroelettrica, hanno prodotto 9.165 GWh, un 44 per cento in più che nel 2017. Le centrali idroelettriche mantengono una partecipazione importante con il 30,7 per cento del totale generato equivalente a 23.501 GWh, ciò che rappresenta a sua volta un incremento del 7,8 per cento. (Res)