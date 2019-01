Business news: Brasile, salario minimo aumenta del 4,6 per cento nel 2019

- Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha firmato il decreto che stabilisce l'aumento del salario minimo dagli attuali 954 real a 998 (circa 225 euro) per il 2019. Si tratta di un incremento del 4,6 per cento. Il decreto è stato firmato a poche ore dall'insediamento di Bolsonaro al palazzo del Planalto. La formula di definizione del salario minimo tiene in considerazione il rapporto tra inflazione e Pil. In base alle previsioni del precedente governo, effettuate sulle stime dello scorso agosto, la cifra era stata stabilita a 1006 Real. (Res)