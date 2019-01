Business news: Brasile, ministro Economia Guedes, si parte da semplificazioni misure governo precedente

- Il piano della squadra economica del nuovo governo brasiliano guidata dal ministro Paulo Guedes, è quello di realizzare sin dalle prime settimane di attività, progetti pubblici che abbiano un effetto diretto per la popolazione o per le aziende, puntando alla semplificazione o alla deregolamentazione in campo economico. Azioni che – rivela il quotidiano "Estadao" - interesseranno principalmente le ultime misure economiche adottate dal governo del presidente Michel Temer. I provvedimenti, attualmente oggetto di analisi da parte del neo ministro Guedes, saranno corretti in base alle esigenze del nuovo esecutivo. Le misure in agenda sono considerate un "riscaldamento" in attesa che il Congresso nazionale inizi a discutere sulle proposte strutturali più forti tra le quali, principalmente, la riforma della previdenza e sicurezza sociale, considerata la vera priorità e "la battaglia più grande". (Res)