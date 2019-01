Business news: Cile, analista Banco de Chile, paese verso rallentamento crescita economica nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali indicatori macroeconomici riportano un rallentamento della crescita dell'economia cilena nella seconda metà del 2018, che si protrarrà anche nel 2019. E' quanto afferma l'economista e direttore del centro di analisi del "Banco de Chile" (Bdc), Rodrigo Aravena, in dichiarazioni rilasciate al quotidiano "La Tercera". "E' probabile che il 2019 sarà caratterizzato da una moderazione nella crescita e il quesito principale sarà quanto diminuirà la crescita in relazione al 2018", ha affermato Aravena. "Gli indicatori principali hanno marcato un deterioramento principalmente a livello delle aspettative, della fiducia dei consumatori, degli imprenditori e del mercato azionista", ha aggiunto l'esperto del Bdc. Alcuni settori, come quelli legati agli investimenti e all'importazione di beni capitali, hanno tuttavia presentato un rafforzamento ciò che fa presagire, secondo Aravena, che "gli investimenti si manterranno come un importante motore della crescita". (Res)