Gli appuntamenti di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 7 gennaio:COMUNEOre 9.30 – Palazzo civico – sala Orologio – Riunione congiunta delle Commissioni I, VI e V Commissione. Odg: approfondimento interpellanza “Più sicurezza per chi fa sport nei parchi della città”. La seduta procede poi con le sole Commissioni I e VI per approfondire l’interpellanza “Lungo Dora Napoli: e sai cosa bevono!”Ore 11.30- Palazzo civico – sala Orologio – Riunione congiunta delle Commissioni III e V. Odg: approfondimento interpellanza “Programmazione iniziative organizzate per festività natalizie e anno 2019”REGIONEore 10:00 e 11:00, Torino, visita di Palazzo Lascaris da parte della Scuola elementare di Druento (To).ore 10:30, Torino, Palazzo Lascaris, Sala dei Morando, riunione della IV Commissione (Sanità e politiche sociali), presidente Domenico Rossi.(Rpi)