Business news: Brasile, ministro Energia, processo privatizzazione Eletrobras continuerà

- Il governo del presidente Jair Bolsonaro continuerà il processo di privatizzazione di Eletrobras. È quanto dichiarato dal ministro delle Miniere e dell'Energia, l'ammiraglio Bento Albuquerque, durante la cerimonia di insediamento al ministero. "Tenendo sempre conto dell'interesse pubblico, continueremo il processo in corso di capitalizzazione di Eletrobrás", ha affermato. Il disegno di legge che riduce la partecipazione statale nella società dall'attuale 60 per cento al 40 per cento è stato approvato dal governo dell'ex presidente Michel Temer ed è in attesa di approvazione al Congresso nazionale. La dichiarazione del neo ministro ha avuto un forte contraccolpo per il titolo della Elettrobras in borsa che è salito del 13 percento, trascinando verso l'alto l'indice Ibovespa, che ha superato quota più 3 percento, dopo un'apertura incerta e lievemente in flessione. (Res)