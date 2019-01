Business news: Portogallo-Brasile, presidente Rebelo de Sousa difende con Bolsonaro importanza accordo Ue-Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, ha discusso con il suo omologo brasiliano Jair Bolsonaro sulla necessitò di chiudere le trattative per l'accordo commerciale tra Unione europea e Mercato comune del sud (Mercosur), l'area che comprende Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. "Si è parlato della relazione Ue-Mercosur, e dell'importanza di chiudere questo accordo, che è stato complesso, ma il Portogallo sta facendo ciò che può perché si arrivi a una chiusura. È molto importante per le due parti", ha detto il portoghese al termine dell'incontro tenuto a Brasilia, a margine della cerimonia di insediamento di Bolsonaro come novo capo dello stato brasiliano. (Res)