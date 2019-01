Business news: Argentina, Confindustria critica politica economica del governo, pessimismo per il 2019

- A tre anni dall'assunzione del governo Macri e in un contesto di forte contrazione dell'attività, l'Unione industriale argentina (Uia) è pessimista per quanto riguarda una ripresa del settore ed un cambiamento di rotta dalle politiche adottate fino ad oggi dall'esecutivo. Lo afferma un importante esponente dell'Uia vicino al presidente Miguel Acevedo in dichiarazioni rilasciate al quotidiano "La Nacion". In particolar modo, l'entità equivalente alla nostra Confindustria reclama al governo una risposta sul pacchetto di 35 proposte presentate per far fronte ad una recessione che solo nel 2018 ha provocato, secondo stime degli stessi industriali, una contrazione del 2,3 per cento. "Continuiamo ad essere pessimisti, dopo tre anni il governo continua a pensare che l'inflazione rappresenta un problema esclusivamente di tipo monetario", ha dichiarato il rappresentante dell'Uia, che ha enumerato inoltre le diverse condizioni che conformano un contesto estremamente avverso agli investimenti: il Tasso ufficiale di sconto al 60 per cento, lo spread a 800 punti e l'alta pressione fiscale. (Res)