Business news: Cile, disoccupazione in aumento dello 0,3 per cento nel trimestre settembre-novembre

- La disoccupazione in Cile è aumentata dello 0,3 per cento nel trimestre che va da settembre a novembre, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E' quanto emerge dall'ultimo rilevamento dell'Istituto nazionale di statistica (Ine) in base al quale la disoccupazione complessiva ascende adesso al 6,8 per cento. La stessa inchiesta rivela inoltre che nella regione metropolitana della capitale, Santiago del Cile, si registra l'indice più alto, che arriva fino al 7,3 per cento. Il risultato generale, secondo l'Ine, è determinato da un aumento della forza lavoro dello 0,9 per cento rispetto a un minore tasso di crescita dei posti di lavoro dello 0,5 per cento. I settori che hanno mostrato un maggior dinamismo in questo senso sono quello della salute (+7,6 per cento), della costruzione (+3,4 per cento), dei trasporti (+4,1 per cento), mentre a trainare al ribasso l'indice sono stati i settori manifatturiero (-5,9 per cento) e del commercio (-1,5 per cento). (Res)