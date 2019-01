Business news: Brasile, la Borsa di San Paolo chiude in forte rialzo nel primo giorno di governo di Bolsonaro a +3,56 percento

- L'indice Ibovespa della borsa di San Paolo chiude in forte rialzo nel primo giorno di attività del governo del presidente Jair Bolsonaro, segnando un più 3,56 per cento. Le notizie relative all'agenda di politica economica del nuovo governo caratterizzate da una ricetta neoliberale, sono state accolte dai mercati con euforia. Nel primo giorno di contrattazioni del 2019, l'indice Ibovespa ha raggiungo un record storico del valore nominale, chiudendo a 91,012 punti. A trainare la crescita del listino azionario, l'impennata delle azioni della Eletrobras, che ha chiuso in crescita del 20,72 percento. Il titolo in borsa della società a maggioranza statale che si occupa di energia, è cresciuto dopo che il nuovo ministro delle Miniere e dell'Energia, Bento Albuquerque, ha annunciato che il governo intende continuare sulla strada della privatizzazione della società. La conferma di Wilson Ferreira Junior alla presidenza della società ha rappresentato un forte segnale di continuità in questo senso. L'ottimismo ha interessato anche il mercato valutario, con il Real che si è apprezzato del 1,83 per cento sul dollaro statunitense, scambiato a 3,80 real. (Res)