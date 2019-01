Business news: ministro Infrastrutture brasiliano, "privatizzeremo tutto il possibile a partire dagli aeroporti"

- Il neo ministro delle Infrastrutture brasiliano, Tarcisio Gomes de Freitas, si è impegnato a portare avanti il piano ereditato dal precedente governo di Michel Temer, relativo all'intensificazione del dialogo e della partnership tra pubblico e privato per far decollare il progetto di concessioni e privatizzazioni di aziende statali. "Tutto quello che potrà passare sotto il controllo privato, sarà concesso dal governo alle imprese" ha dichiarato. L'aspettativa del governo è di incassare 6,5 miliardi di Real già nel primo trimestre del 2019 dalla cessione di aziende e società statali. In particolare il ministro ha annunciato che tutti gli aeroporti oggi gestiti dalla statale Infraero saranno privatizzati "A marzo faremo il primo test con la vendita all'asta di tre blocchi di aeroporti, e se tutto procederà al meglio, proseguiremo su questa strada". (Res)