Business news: Argentina, Banca centrale aggiorna parametri fluttuazione valuta e mantiene invariato Tasso ufficiale di sconto

- La Banca centrale argentina (Bcra) ha inaugurato i nuovi parametri di fluttuazione del peso rispetto al dollaro portando la correzione mensile al rialzo della quotazione minima dal 3 al 2 per cento. In risposta al debutto dello schema aggiornato di politica monetaria la divisa statunitense ha segnato un lieve deprezzamento attestandosi sui 38,77 pesos per dollaro, valore prossimo al limite inferiore della fascia di fluttuazione libera e sei centesimi minore della chiusura precedente. Tenendo conto che il principale obiettivo che si è posto l'autorità monetaria presieduta da Guido Sandleris è quello del contenimento dell'inflazione, il Comitato di politica monetaria (Copom) della Bcra ha deciso anche di mantenere invariato il Tasso ufficiale di sconto (Tus) fissato al 59,41 per cento. (Res)