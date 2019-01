Business news: Cile, annunciati appalti per 2,5 miliardi di dollari per il 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Lavori pubblici cileno (Mop) ha annunciato per il 2019 appalti per oltre 2,5 miliardi di dollari, la maggior parte dei quali destinati alla costruzione di infrastrutture stradali e strutture ospedaliere. La costruzione di strade rappresenta il maggior impegno a livello finanziario con quattro progetti per un totale di 2,5 miliardi di dollari. Nel dettaglio, il documento del Mop annuncia la costruzione dei tratti "Ruta del Villarrica" (343 milioni), "Ruta Longitudinal Chiloé" (355 milioni), "Acceso Vial AMB" (39,7 milioni) e la "Ruta 5 Talca-Chillán" (493 milioni). (Res)