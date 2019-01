Business news: Cile, revocato ad Astaldi il contratto per la costruzione di un ospedale a Santiago

- La società cilena "Concesionaria metropolitana de Salud" (Cms) appartenente al fondo francese Meridian, ha revocato il contratto per la costruzione dell'Ospedale Feliz Bulnes di Santiago del Cile alla compagnia italiana Astaldi, entrata in procedura di concordato lo scorso 28 settembre per la ristrutturazione di un debito da 1,89 miliardi di euro. La decisione del gruppo cileno, segnala il quotidiano "La Tercera", è stata approvata all'unanimità dal sindacato che riunisce la banche creditrici di Cms ed è stata presa in considerazione di una serie di presunte inadempienze contrattuali nelle quali sarebbe incorsa Astaldi. Cms si riferisce a irregolarità nei pagamenti ai contrattisti che avrebbero "rallentato significativamente il ritmo di costruzione della struttura oggetto del contratto, pregiudicando l'ottenimento nei tempi previsti della messa in servizio dell'opera". Il completamento dell'opera è già stato affidato all'impresa cilena LyD. (Res)