Business news: Brasile, riforma tributaria, anche la flat tax al 20 percento tra le proposte del ministro Guedes

- C'è anche la proposta dell'introduzione di una flat tax al 20 percento nella serie di riforme che il ministro dell'Economia brasiliano, Paulo Guedes, annuncia di voler presentare già a partire dai prossimi giorni. Nei primi 30 giorni, ha affermato in occasione del suo insediamento, saranno adottate tutte le riforme per le quali non è necessaria una modifica della Costituzione. Successivamente, le riforme strutturali saranno presentate per il voto in parlamento a partire dal primo di febbraio 2019, quando le camere entreranno in funzione. (Res)