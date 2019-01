Business news: Cile, industria estrattiva privata supera i 3 miliardi di dollari di utili nei primi nove mesi del 2018

- I guadagni netti dell'industria mineraria privata cilena hanno superato i 3 miliardi di dollari nei primi nove mesi del 2018 con un incremento del 16,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E' quanto emerge dal bilancio consegnato alla Commissione per il mercato finanziario (Cmf) - entità analoga alla nostra Consob - dalle 29 imprese che operano nel settore. In cima alla lista dei guadagni la miniera "Escondida", del gruppo anglo-australiano Bhp, con utili dichiarati per 1,33 miliardi di dollari, seguita da "Collahuasi" di proprietà di Glencore e Anglo American, con 688 milioni di utili. (Res)