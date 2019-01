Business news: Uruguay, esportazioni aumentate nello 0,4 per cento nel 2018

- L'Uruguay ha registrato nel 2018 un incremento delle esportazioni dello 0,4 per cento rispetto al 2017. E' quanto emerge dal rilevamento effettuato dall'agenzia statale per le esportazioni Uruguay XXI, secondo la quale in termini nominali le vendite di beni all'estero hanno prodotto entrate per 9,088 miliardi di dollari. A mantenere l'export su questo livello sono state soprattutto la cellulosa (+25 per cento), il legname (+42 per cento), la carne bovina (+8 per cento), e i prodotti lattiero caseari (+16 per cento) con buoni incrementi medi rispetto al 2017. A frenare la crescita invece, è stato soprattutto il calo delle vendite di soia (-56 per cento), a causa principalmente della siccità che ha pregiudicato oltre un terzo del raccolto. Se si esclude la soia, il resto delle esportazioni è cresciuto in media del 9 per cento. (Res)