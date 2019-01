Business news: Brasile, riforma previdenziale, età pensionabile per gli uomini sale a 65 anni

- L'età minima per poter andare in pensione per i lavoratori brasiliani sarà di 65 anni. Questa una delle basi dalle quali la squadra economica del governo Bolsonaro partirà per riformare la previdenza. I tecnici al lavoro per una delle riforme ritenute prioritarie dall'esecutivo appena entrato in carica non hanno ancora stabilito l'età minima per la pensione delle donne. Molto probabilmente dovrebbe attestarsi intorno ai 63 anni, ma non c'è ancora una decisione finale. Attualmente l'età pensionabile per i dipendenti pubblici è di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne. La proposta è quella di innalzare l'età progressivamente ma rapidamente. (Res)