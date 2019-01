Reddito cittadinanza: Bartolozzi (FI), modalità che concretano voto di scambio

- La deputata di Forza Italia, Giusi Bartolozzi, commenta in una nota i dettagli del reddito di cittadinanza che "partirà da aprile 2019 e coinvolgerà 4,3 milioni persone. E' quanto leggiamo nelle tabelle allegate alla bozza del decreto. A quanto pare saranno esclusi solo gli stranieri che, pur essendo in povertà, non hanno il permesso di lungo soggiorno. Non mi stupisce affatto che il governo a trazione grillina - prosegue - pensi di fare decorrere questa forma di puro assistenzialismo dal prossimo aprile, a ridosso delle elezioni europee e soprattutto delle elezioni amministrative che si svolgeranno in moltissimi comuni siciliani. La triste storia si ripete. Solo qualche anno fa gli 80 euro che aveva promesso Renzi venivano additati come voto di scambio perché arrivavano in busta paga il 27 maggio. Questo è quanto affermava Manlio Di Stefano, oggi sottosegretario del Movimento cinque stelle: 'ti faccio annusare che ti do dei soldi, poi ti arrivano dopo il voto per le Europee'. Oggi, gli smemorati pentastellati fanno la medesima cosa attuata dalla sinistra italiana. E' una vergogna, se non anche reato - conclude l'esponente azzurra - a dirla con lo stesso Grillo, capo del Movimento cinque stelle, che così tuonava il 4 aprile 2014: 'gli 80 euro? voto di scambio come i mafiosi'". (Com)