Russia-Stati Uniti: famiglia Whelan, non abbiamo mai contattato l'avvocato Zherebenkov

- La famiglia di Paul Whelan, detenuto in Russia con l'accusa di spionaggio, non ha mai contattato l'avvocato Vladimir Zherebenkov che, peraltro, non parlerebbe nemmeno in inglese. Lo ha detto il fratello di Paul Whelan, David, al quotidiano britannico “The Guardian”. "Sappiamo che l'avvocato non parla inglese, il che è un po’ sorprendente", ha detto David Whelan, aggiungendo che la sua famiglia non ha preso contatto con l'avvocato Zherebenkov, il quale al momento sta gestendo la difesa del fratello. Whelan ha anche notato che suo fratello potrebbe essersi trovato "nel posto sbagliato nel momento sbagliato". "Non capisco perché, dopo più di una settimana da quando è stato arrestato, non ci sono informazioni su quello che è successo, sul motivo per cui è stato prelevato, su cosa è stato trovato", ha aggiunto il fratello. (segue) (Res)