Russia-Stati Uniti: famiglia Whelan, non abbiamo mai contattato l'avvocato Zherebenkov (2)

- Paul Whelan, 48 anni, direttore della sicurezza di un'azienda fornitrice di componenti automobilistici degli Stati Uniti, è stato arrestato durante una operazione volta a smantellare una rete di spionaggio a Mosca lo scorso 28 dicembre. Secondo quanto riferito dal Servizio per la sicurezza federale russo (Fsb), Whelan è stato accusato formalmente di spionaggio. Identificato inizialmente come statunitense, in realtà Whelan detiene anche le cittadinanze britannica, irlandese e canadese. (Res)