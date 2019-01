Yemen: ribelli Houthi colpiscono i magazzini che raccolgono gli aiuti alimentari del Wfp

- I miliziani ribelli Houthi hanno lanciato ieri un attacco ai magazzini del World Food Program (WFP) delle Nazioni Unite nell'area di Kilo 7, nella città portuale dello Yemen di Hodeidah. I residenti locali hanno confermato che un incendio enorme è scoppiato nei magazzini a causa del bombardamento dell'artiglieria di Houthi dalle postazioni situate a est della città. I residenti hanno detto che le milizie Houthi hanno continuato a violare il cessate il fuoco precedentemente concordato; attaccando le forze armate yemenite vicino all'Università di Hodeidah e in alcuni quartieri ad est della città, in concomitanza con l'arrivo dell'inviato delle Nazioni Unite, Martin Griffiths a Sana'a. Nel frattempo, cinque civili, tra cui due bambini, sono rimasti feriti e tre case sono state distrutte ieri dopo un bombardamento di artiglieria Houthi in un villaggio nel distretto di Hays a Hodeidah.(Res)