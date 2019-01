Perù: Congresso si riunisce domani per discutere messa in stato di emergenza procura generale

- Il presidente del parlamento peruviano, Daniel Salaverry, ha convocato una seduta plenaria del Congresso domani, 7 gennaio, per discutere il progetto di legge approvato dal Consiglio dei ministri per dichiarare la procura generale in stato di emergenza. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Andina" Il provvedimento segue la decisione del procuratore generale Pedro Chavarry di revocare l’incarico a José Pérez e Rafael Vela, due procuratori chiave nell’inchiesta Lava Jato, la Mani Pulite dell’America latina. Se approvata, la legge porterebbe alla sospensione delle funzioni del procuratore generale in carica e alla creazione di una commissione transitoria incaricata di garantire l’autonomia della procura e nominare un sostituto di Chavarry. (segue) (Brb)