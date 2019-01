Perù: Congresso si riunisce domani per discutere messa in stato di emergenza procura generale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del procuratore generale di reinsediare i due procuratori non è servita a placare le polemiche dei giorni scorsi. i cittadini peruviani sono scesi in piazza per chiedere le dimissioni del procuratore generale. La manifestazione, denominata “Grande marcia nazionale in difesa della giustizia, della democrazia e contro la corruzione”, si è svolta in diverse città del paese. “Allertiamo i cittadini circa la situazione critica in cui versa la procura della Repubblica, con un procuratore che ha dimostrato di agire in favore dei gruppi e dei personaggi legati alle reti di corruzione coinvolte nell’inchiesta Lava Jato”, si legge in un comunicato diffuso dalle organizzazioni organizzatrici. Tra queste figurano il Coordinamento nazionale per i diritti umani e diversi sindacati, come la Confederazione generale dei lavoratori del Perù e il sindacato dei lavoratori nel settore dell’educazione. La mobilitazione è stata la terza dal 31 dicembre scorso, data in cui Chavarry aveva annunciato la decisione di rimuovere i due procuratori. (segue) (Brb)