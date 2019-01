Perù: Congresso si riunisce domani per discutere messa in stato di emergenza procura generale (5)

- Nei giorni scorsi il procuratore José Pérez aveva accusato il procuratore generale Pedro Chavarry di favorire gli interessi dell’imputata Keiko Fujimori, indagata per finanziamento irregolare della campagna elettorale delle presidenziali del 2011. Secondo quanto denunciato da Pérez in un comunicato, Chavarry avrebbe tentato di “ostacolare un accordo di collaborazione efficace con la brasiliana Odebrecht”, società implicata in un maxi scandalo di corruzione in America Latina, con l’intento di favorire gli interessi della figlia dell’ex presidente Alberto Fujimori. Chavarry, per parte sua, si è difeso affermando di avere sempre agito nel rispetto della Costituzione. (segue) (Brb)